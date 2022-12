Benefizaktion Kinderhospiz Nestwärme : Spendenhäuschen für das Kinderhospiz in Trier gibt’s auch bei Deutschlands beliebtester Weihnachtsshow

Mit solchen Spendehäuschen kann für die Benefizaktion Kinderhospiz gesammelt werden. Foto: Nestwärme Trier

Trier Die Benefizaktion für das Nestwärme-Kinderhospiz nimmt Fahrt auf. Mit Spendenhäuschen kann für den guten Zweck gesammelt werden – und die gibt’s auch bei Deutschlands beliebtester Weihnachtsshow Christmas Moments.

„Bezahlen – nein danke, spenden ja gerne.“ So beschreibt Petra Moske, Mitgründerin von Nestwärme, die Intention einer besonderen Initiative im Rahmen der vom Trierischen Volksfreund initiierten Benefizaktion für das Kinderhospiz in Trier. Es gibt besondere Spendenhäuschen. Statt diese zu verkaufen, setzt Nestwärme in das Vertrauen und die Solidarität der Menschen.

Ermöglicht hat das ein Spender, der einen Teil der Kosten für die Holzhäuschen übernimmt. „Wer uns bei der Einrichtung des Kinderhospiz‘ helfen möchte, kann die Nesthäuschen zu Hause aufstellen, zum Beispiel sein Münzgeld darin sammeln und nach ein paar Wochen spenden“, erläutert Moske. „Man kann es bei einem Geburtstag einsetzen und seine Gäste einladen, für das Kinderhospiz zu spenden, anstatt Geschenke zu kaufen.“

Info So bekommen Sie Ihr Kinderhopsiz-Spendenhäuschen Wer ein Nestwärme-Häuschen bestellen möchte, findet alle Infos online unter https://nestwaerme.de/nestwaerme-haus/spendenhaeuschen/ oder telefonisch beim Verein Nestwärme Deutschland unter Telefon 0651/99201220. Die Nestwärme-Häuschen können auch persönlich abgeholt werden bei der Nestwärme-Geschäftsstelle, Christophstraße 1 (2. OG), montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr. Zwischen den Jahren melden Sie sich bitte vorher telefonisch an. Für die direkte Spende ist das Aktionskonto „Kinderhospiz“ bei der Volksbank Trier eingerichtet unter der IBAN-Nummer DE24 5856 0103 0000 86 86.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Häuschen in den persönlichen Alltag einzubinden, im Büro oder in Geschäften aufzustellen. In der Fastenzeit zum Beispiel lässt sich mit dem Verzicht auf Süßigkeiten oder Alkohol das Nestwärme-Häuschen bis Ostern füllen. So tut man nicht nur für die eigene Gesundheit etwas Gutes, sondern wird Teil der wichtigen Initiative zur Hilfe für Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind.

Nestwärme-Häuschen bei Deutschlands beliebtester Weihnachtsshow „Christmas Moments“

Mit gutem Beispiel gehen Produzent und Musiker Thomas Schwab und sein Ensemble voran, mit ihrer legendären Bühnenshow „Christmas Moments“, die in diesem Jahr zum 25. Mal auf Tour geht. Deutschlands beliebteste Weihnachtsshow verbindet traditionelle Weihnachtslieder, Pop, Musical, Klassik und Gospel in einer einzigartigen Choreografie miteinander.

Thomas und Michaela Schwab unterstützen Nestwärme seit vielen Jahren. Sie haben spontan entschieden, die Benefizaktion zur Einrichtung des Nestwärme-Kinderhospizes zu unterstützen. Bei ihren Auftritten am 22. Dezember in der Stadthalle Dillingen und am 23. Dezember in der Arena in Trier helfen sie gemeinsam beim Ausgeben von Nestwärme-Häuschen an die Besucher.

Michaela und Thomas Schwab freuen sich gemeinsam mit der Nestwärme-Vorsitzenden Petra Moske (Mitte), dass auf der Jubiläumstour von Christmas Moments die Benefizaktion für das Kinderhospiz unterstützt werden kann. Foto: Nestwärme Trier

Die Kinder in der inklusiven Nestwärme-Kita in Trier haben dafür voller Begeisterung in den Farben gerührt und kunterbunte Häuschen gestaltet. „Unsere Kleinen waren mit voller Begeisterung dabei, als wir ihnen erzählt haben, dass sie diese Häuschen bemalen dürfen“, erzählt Petra Moske. „Kreatives Chaos, unbegrenzte Fantasie, zauberhafte Figuren und viele fröhliche Geschichten sind rund um die Häuschen entstanden.“

Jedes Kind hat zuerst ein Häuschen für sich selbst bemalt, dann aber auch weitere zum Verschenken. Das Ergebnis sind 30 bunte Nesthäuschen, von denen je 15 bei den Christmas Moments-Konzertabenden in Dillingen und Trier bereitstehen für ein neues Zuhause. Hinzu kommen weitere 400 der 15 Zentimeter hohen Holz-Häuschen mit gelber Front, die schon in den vergangenen beiden Jahren zu sympathischen Spardosen des Familienhilfsnetzwerks geworden sind. Sie sind schöne Weihnachtsgeschenke für kleine und große Menschen, die gerne selbst kreativ werden und sich eine eigene Spardose gestalten möchten.

Thomas Schwab: Arbeit von Nestwärme verdient höchste Anerkennung

Thomas Schwab ist von der Benefizaktion überzeugt: „Es gibt so viele Gründe, an der Seite von Nestwärme zu stehen. Zum einen ist es natürlich die unglaublich wichtige Arbeit, die das Nestwärme-Team und alle Mitarbeitenden tagtäglich in den Familien und Einrichtungen leisten. Das verdient höchste Anerkennung.“

Es sei aber auch der unermüdliche Einsatz von Nestwärme, die Werte dieser Gesellschaft zu verfestigen, die auch ihm wichtig seien: „Zusammenhalt, Loyalität, Respekt. Nestwärme kämpft für ein besseres Miteinander, für mehr Herzenswärme, mehr Inklusion, mehr Nächstenliebe. Und ist entschieden gegen Vorurteile, Vorbehalte und Ausgrenzung. Das macht Nestwärme nicht nur zu einem unabkömmlichen Sozialunternehmen, sondern viel mehr auch zu einer wichtigen gesellschaftlichen Institution.“

Seine besondere Wertschätzung hat der Musiker mit dem Lied „Wenn Engel reisen“ vertont, das er allen Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden gewidmet hat, die täglich direkt vor Ort oder auf andere Weise Familien mit kranken und behinderten Kindern entlasten und betreuen.