Kinderkirche in der Tüte zum Mitnehmen

Trier In der Trierer Konstantin-Basilika gibt es ab sofort wieder eine neue „Kinderkirche zum Mitnehmen“. Das bedeutet: Auf Kinder im Vorschul- und Grundschulalter wartet eine kleine Tüte mit spannendem Inhalt zum Basteln und Lesen.

Abgeholt werden kann die „Kinderkirche in der Tüte“ ab sofort in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika, dienstags bis samstags zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr und sonntags in der Zeit von 13 bis 15 Uhr.