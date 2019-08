Veranstaltung : Kinderkleider- und Spielzeugbasar 

Trier Einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar organisiert die Elterninitiative St.Valerius für Sonntag, 1. September, von 10 bis 12.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Valerius, Clara-Viebig-Straße.

Angeboten werden Spielsachen, Herbst- und Winterbekleidung sowie Baby-Ausstattung. Die Ausgabe der Kommissionsnummern findet am Montag, 26. August, von 17 bis 18 Uhr in der Kindertagesstätte St. Valerius, Clara-Viebig-Straße 17, statt. Die Warenannahme erfolgt am Samstag, 31. August, von 9 Uhr bis 12 Uhr, die Rückgabe der nicht verkauften Artikel am Montag, 2. September.