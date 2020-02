Familie : Kinderkleidermarkt in Kasel

Kasel Gut erhaltene Frühjahrs-Sommer-Bekleidung bis Größe 176 sowie Umstandsmode, Babybedarf und Spielzeug bietet der Kinderkleidermarkt in Kasel am Samstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr an. Im Gemeindehaus in der Nikolausstraße verkauft der Förderverein des Kindergarten Kasel zudem Kuchen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schwangere dürfen schon am Freitag, 6. März von 16 bis 17Uhr einkaufen kommen.