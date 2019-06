Für Kinder : Kinderkurs in der Kunstakademie Trier

Trier Die Künstlerin und Dozentin Christine Henn bietet von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juni den Kinderkurs „Malen und Zeichnen – wie es aussieht“ an der Europäischen Kunstakademie Trier an. Teilnehmen können Kinder ab 10 Jahren, die lernen möchten, wie man Dinge zeichnet, so wie sie tatsächlich aussehen.

