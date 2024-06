Kinderschutzlied „Komm ans Licht“ Kinderrechtepreis: Wie Jugendliche aus Trier mit einem Video Mut machen

„Krass, wir haben einfach den ersten Preis gewonnen!“, sagt der jugendliche Sänger und Rapper Adem Shakjirov am Abend der Preisverleihung des Kinderrechtepreises RLP in Mainz. Eine weitere Sängerin des Kinderschutzliedes hat Freudentränen in den Augen. Zu den vier Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren, die das Lied eingesungen haben, gehört auch Lale-Geraldine Kirchhoff. Begeistert sagt sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir es wirklich auf den ersten Platz schaffen!“