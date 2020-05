Trier/Saarburg Der Kinderschutzbund Trier schlägt Alarm. Seine Mitarbeiter sind gefragt wie nie zuvor. Doch der Verein braucht Spenden und Zuschüsse. Wenn die ausbleiben, sieht es für die Zukunft düster aus.

Bruno Worst treibt die finanzielle Situation des Kinderschutzbundes Trier/Trier-Saarburg die Sorgenfalten auf die Stirn. Der ehrenamtliche erste Vorsitzende des Vereins sitzt an seinem Schreibtisch und rechnet. „Noch sind wir liquide“, sagt er. „Aber“, und er holt tief Luft, „die Betriebe, die uns unterstützen, krebsen ja jetzt selbst am Limit. Spenden erhalten wir möglicherweise verspätet. Wir brauchen 400 000 Euro im Jahr, 10 000 Euro jeden Monat.“ Zehn Fachkräfte werden unter anderem davon bezahlt. Doch ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen wäre die viele Arbeit kaum zu stemmen.

Betreuter Umgang: Der Kinderschutzbund unterstützt Eltern in hochstrittigen Trennungssituationen, bei Problemen im Kontakt mit dem Kind (etwa aufgrund psychischer Erkrankung) oder bislang fehlendem Kontakt. Hierzu arbeitet er eng mit Jugendamt und Familiengericht zusammen. Die Maßnahme wird in aller Regel vom zuständigen Jugendamt delegiert.

„Dank einer großzügigen Spende haben wir Mobiltelefone und technische Geräte anschaffen können“, sagt die hauptamtliche Geschäftsführerin Corinna Engelmann. So haben die Mitarbeiter zusätzlich abends und am Wochenende Anrufe entgegengenommen – versucht, Kindern und Eltern Unterstützung zu geben oder Trost zuzusprechen, wenn auch nur fernmündlich. Die verschärften Bedingungen sind für beide Seiten schwer zu ertragen.

Neue Welle an Fällen Eins bereitet ihr schon jetzt Kopfschmerzen: „Unsere Berater und Beraterinnen rechnen mit einer Welle an Fällen. Die werden allerdings erst dann transparent, wenn wir wieder Kontakte haben.“ Was jedoch bereits in den nächsten Tagen und Wochen der Fall sein dürfte, denn das Haus in der Thebäerstraße 46 hat für Einzelgespräche nach Terminabsprache wieder geöffnet – natürlich unter strengen Sicherheitsregeln mit Masken, Sicherheitsabstand und Desinfektionsmitteln.