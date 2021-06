Ehrenamt : Kinderschutzbund sucht Helfer für begleiteten Umgang

Trier Der Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Trier sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für den „Begleiteten Umgang“. Dieses Angebot für Kinder und Eltern aus Trennungs- und Scheidungsfamilien ist laut dem Kinderschutzbund nicht mehr wegzudenken und werde vermehrt in Anspruch genommen.

Interessierte, die ehrenamtlich arbeiten möchten, können sich an den Kinderschutzbund Trier an Harald Wiesenmüller wenden unter Telefon 0651/999366142, oder per Mail an

bu@kinderschutzbund-trier.de

Nähere Informationen zum Kinderschutzbund Trier unter

www.kinderschutzbund-trier.de