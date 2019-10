Trier : Kindertheater in Stadtbibliothek

Trier Das Blinklichter-Theater bietet für Kinder ab vier Jahren ein Theaterstück in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff an. Am Donnerstag, 24. Oktober, können die Kinder ab 16 Uhr das Wildwest-Stück „Cowboy Klaus und das pupsende Pony“ in Raum 5 der Bibliothek erleben.

Basierend auf einem Bilderbuch von Karsten Teich und Eva Muszynski wird mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Plüschtieren ein Stück präsentiert, das Mut macht, ungewohnte Wege zu gehen.