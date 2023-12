Letzte Handgriffe Eine Krippe auf über 50 Quadratmetern: Was dieses Jahr neu in der Pfarrkirche Thomm ist (Fotos)

Die 22 Krippenbauer, die in der Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung in Thomm – wie in jedem Jahr – die riesige Krippenlandschaft aufbauen, legen letzte Hand an. Hier und da wird noch an der Beleuchtung gebastelt und die letzten Figuren werden aufgestellt. Der jüngste Helfer ist gerade einmal sieben Jahre alt, der älteste mit 81 Jahren hoch motiviert dabei. Denn alle haben sie ein gemeinsames Ziel: Die rund 50 Qudratmeter große Krippenlandschaft bis zum Heiligen Abend wieder im Lichterglanz erstrahlen zu lassen.