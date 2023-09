Handy auflegen und sich schlau machen Pfarreiengemeinschaft Schweich startet mit digitalem Kirchenführer

Schweich · „Schön, dass Sie den Weg in unsere Kirche gefunden haben und sich per QR-Code oder NFC-App Zugriff auf virtuelle Begleitung verschafft haben!“ So wird seit Neuestem jeder begrüßt, der gleich neben der Kirchentür von St. Martin Schweich den QR-Code auf dem Hinweisschild scannt.

13.09.2023, 15:26 Uhr

Handy auflegen und sich ganz schnell schlau machen über die Pfarrkirche St. Martin: Pastor Ralph Hildesheim macht es vor, links daneben der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates Joachim Wagner, rechts die Leiterin der KEB Trier, Katharina Zey-Wortmann, und Wolfgang Welter, der die Redaktion für den Kirchenführer übernommen hat. Foto: Sandra Blass-Naisar

Von Sandra Blass-Naisar

Der digitale Kirchenführer der Pfarreiengemeinschaft Schweich liefert auf dem Handy das, was sonst allenfalls in Papierform ausliegt. Also alles rund um die Historie, Kunstgeschichte, Architektur und Ausstattung einer Kirche samt Fotos und wissenschaftlichen Querverweisen.