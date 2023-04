„Hund an- oder abmelden geht schneller“ In Trier aus der Kirche austreten – So lange müssen Sie warten

Trier · Wer in Trier aus der Kirche austreten will, muss geduldig sein. Derzeit bietet das Standesamt keine Termine an. Wer will, kann auch beim Notar seinen Austritt erklären – das wird jedoch teurer.

24.04.2023, 14:22 Uhr

Symbolfoto: DPA Foto: dpa-tmn/Ingo Wagner

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Es mag sein, dass das Leben in Trier einige Vorteile bietet. Wenn es jedoch um den Austritt aus der Kirche geht, haben es die Menschen aus dem Landkreis Trier-Saarburg besser. Dort gibt es keine Wartezeiten bei den zuständigen Standesämtern. In Trier kann es hingegen laut Stadtverwaltung sechs Wochen dauern, ehe man sein Anliegen vortragen kann. Das missfällt vielen Austrittswilligen. Und unter anderem der grünen Stadtratsfraktion.