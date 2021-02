Kultur : Kirchenmusik an zwei Orgeln

Trier (red) Fünf Werke für zwei Orgeln sind im Hochamt um 10 Uhr am ersten Fastensonntag, 21. Februar, im Trierer Dom zu hören. Josef Still an der Hauptorgel und Ulrich Krupp an der Chororgel spielen das mehrteilige „Proprium Propaulium“ von Peter Planyavsky.

