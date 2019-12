Vierter Advent : Kirchenmusik in St. Paulin

Trier-Nord Der Projektjugendchor St. Paulin und Rommersheim stellt den Frieden, den Gott durch seinen Sohn auf die Welt gebracht hat, in den Mittelpunkt der Gottesdienste am vierten Advent in St. Paulin in Trier und St. Maximin in Rommersheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gottesdienste finden am Sonntag, 22. Dezember, um 10.30 Uhr in St. Maximin und um 18.15 Uhr in St. Paulin in Trier statt.