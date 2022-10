Brauchtum : Buntes Programm im Bügerhaus bei der Remigius-Kirmes in Newel-Butzweiler

Newel-Butzweiler Am ersten Oktoberwochenende ließen es die Einwohner von Butzweiler krachen: Kneipenabend am Samstag und buntes Programm am Sonntag. Auch der Dauerregen vermieste die Stimmung nicht.

Nach dem sonntäglichen Frühschoppen und einem deftigen Mittagessen wurde es ernst: Die Bürgerinitiative „Hei Dahäm“ ehrte Maike Hausberger, mehrfache Welt- und Europameisterin im Para-Radsport.

Von links: Susanne Müller-Winkel und Isabel Knapp von der Bürgerinitiative „Hei Dahäm“ überreichen Maike Hausberger einen Blumenstrauß und einen Präsentkorb. Foto: Dieter Soltau