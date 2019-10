Freizeit : Kirmes in Trierweiler mit Band Akku-Stikk

Trierweiler Der HFC und die Feuerwehr Trierweiler laden zur Kirmes am 12./13. Oktober am Feuerwehrhaus (Auf dem Steg) ein. Am Samstagabend ab 20 Uhr ist Party mit DJ Steff. Der Frühschoppen am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr.

