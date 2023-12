Nach dem Hochwasser Kordeler Kitakinder können im Frühjahr umziehen

Kordel · Der letzte Container ist in dieser Woche in Kordel angeliefert worden. Damit entspannt sich auch die Verkehrssituation, denn das Halteverbot in dem Bereich wurde aufgehoben. Was den neuen Kindergarten ausmacht und was dort genau geplant ist.

14.12.2023 , 06:48 Uhr

Aus der Notlösung wird ein Provisorium: Der letzte Container für die Übergangslösung ist angliefert worden. Eine dauerhafte Lösung mit Neubau oder Sanierung des alten Kindergartens wird dauern, wenn auch schon die Pläne anlaufen. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Erst kam das Wasser, dann das Feuer. Seit Sommer 2021, nach dem verheerenden Hochwasser, müssen die Kordeler Kitakinder mit der Notlösung Unterbringung in der Schule leben. Dann brannte Anfang September die Fertigungshalle der Firma Holzbau Henz aus Trierweiler ab, die mit dem Bau von Holzcontainern beauftragt worden war, in die die Kinder interimsmäßig umziehen sollen.