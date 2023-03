Investition in Kindergarten Kita Kinderland in Schweich muss weiter auf den Anbau warten

Schweich · Die Kindertagesstätte Kinderland in Schweich ist zu klein geworden. Pläne für den Umbau und die Erweiterung liegen vor. Der Architekt steht in den Startlöchern. Doch Bagger rollen vorerst keine an. Warum das Projekt so lange dauert und immer mehr kostet.

19.03.2023, 12:34 Uhr

Die Kita Kinderland in Schweich wird erweitert und umgebaut. Wann, steht allerdings noch in den Sternen. Foto: TV/Verona Kerl

Wenn eines Tages Bagger und Baumaschinen auf das Gelände der Kita Kinderland in Schweich rollen, werden sich die kleinen Jungen und Mädchen ihre Nasen an den Fensterscheiben platt drücken. Eine echte Baustelle! Wie aufregend! Da bleibt wahrscheinlich das spannendste Spiel in der Ecke liegen, weil Maschinen, die im Dreck wühlen und tiefe Löcher graben, um ein Vielfaches interessanter sind.