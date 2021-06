Auszeichnung : Kita Maria Königin ist ausgezeichnet

Trier/Berlin Beim Deutschen Kitapreis gehört die Einrichtung aus Trier zu den Gewinnern.

Auszeichnungen für besondere Kitas, darunter auch eine aus Trier. Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung haben fünf Kitas und fünf lokale Bündnisse für frühe Bildung aus Deutschland im Finale des Deutschen Kita-Preises ausgezeichnet.

Zusätzlich zu den Preisen in den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ wurde der Sonderpreis des Magazins Eltern vergeben – er geht an die Katholische Kita Maria Königin aus Trier, die in einer bundesweiten Online-Abstimmung die meisten Stimmen erhalten hat. Verkündet wurde dies von Rosa Wetscher, Gesamtleitung G+J Familienredaktion. Im Rennen waren alle zehn Finalisten aus der Kategorie „Kita des Jahres“. Die Einrichtung aus Trier erhält ein Jahr lang alle drei Monate ein Paket mit Kinderbüchern, die von der Eltern-Redaktion ausgewählt werden.

Info Über den Deutschen Kita-Preis Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, dem ELTERN-Magazin, der Soziallotterie freiheit+ und dem Didacta-Verband. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.

Der mit 25 000 Euro dotierte erste Platz in der Kategorie „Kita des Jahres“ geht nach Oranienburg-Wörlitz in Sachsen-Anhalt an die Integrative Sprach-Kita „Villa Sonnenschein“. Der mit 25 000 Euro dotierte erste Platz in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ geht nach Tarp in Schleswig-Holstein an das Bündnis „Bildungscampus Tarp e.V.“

Die 20 Finalisten haben sich aus mehr als 1 200 Bewerbungen qualifiziert, die in einem mehrstufigen Prozess ausgewählt wurden. Anfang Juni hat dann eine 17-köpfige Jury aus Wissenschaft, Fachpraxis, Gewerkschaften, Politik und Eltern die zehn Preisträger des Deutschen Kita-Preises 2021 ausgewählt.

Bundesministerin Christine Lambrecht sagte: „Mit der Auszeichnung von guten Kitas und lokalen Bündnissen würdigen wir die vielen Menschen in unserem Land, die mit großem Engagement und mit viel Herzblut für das Wohl unserer Kinder sorgen.“ Weiter sagte sie: In den zahlreichen Kitas und Initiativen für frühe Bildung seien Empathie, umfangreiches Wissen, Kreativität und oft auch Spontanität gefragt. All dies, gepaart mit der Bereitschaft immer wieder dazuzulernen, leisteten die diesjährigen Finalisten jeden Tag für Kinder und Familien in besonderem Maße. „Gerade in der Corona-Pandemie wurden in den Kitas besonders große Herausforderungen bewältigt. Dafür möchte ich allen ganz herzlich danken“, so Bundesministerin Christine Lambrecht zum Abschluss ihrer Rede.

Elke Büdenbender, Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sagte: „Jedes Jahr bin ich aufs Neue davon beeindruckt, wie viele großartige Kitas und lokale Bündnisse es gibt, deren Mitarbeitende den Kindern zugewandte, qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Dem hat auch die Pandemie keinen Abbruch getan. Viel zu selten bekommen diese engagierten Menschen öffentliche Aufmerksamkeit und unsere Wertschätzung.“ Deshalb freue sie sichh, dass der Deutsche Kita-Preis auch in diesem Jahr diese starken Initiativen sichtbar gemacht habe.

Trotz der besonderen Umstände in Corona-Zeiten wird die Übergabe der begehrten Trophäen auch in diesem Jahr wieder ein besonderer Moment der Wertschätzung: Im August und September übergeben Politiker der Landes- und Lokalregierungen den Preisträger-Kitas und Bündnissen den Deutschen Kita-Preis 2021.