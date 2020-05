Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Kita-Notbetreuung: Auch das Landesamt bleibt streng

Bobby-Cars und Spielgeräte bleiben derzeit nutzlos liegen in den Kitas. Die Betreuung zu Hause stellt viele Eltern vor Herausforderungen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Trier Auch für die achte Schließungswoche ist keine Lockerung in Sachen Notbetreuung in Sicht. Die Regeln bleiben weiter streng.

Frisöre dürfen ab Montag wieder öffnen, für große Möbel- und Kaufhäuser ist die Beschränkung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche aufgehoben, für die vierten Klassen beginnt die Schule und in manchen Supermärkten war es am Tag vor dem 1. Mai so voll wie sonst an Adventssamstagen.

Bei der Notbetreuung in den Kindertagesstätten bleiben die Regeln allerdings strikt: Nur Eltern, die laut Landesverordnung ansonsten „keinerlei andere Betreuungslösung“ finden, können ihre Kinder zur Betreuung anmelden. Die Anforderungen sind dabei hoch. Wenn zum Beispiel Vater und Mutter im Homeoffice arbeiten, ist ihnen laut Entscheidung des Trierer Jugendamtes offenbar durchaus zuzumuten, parallel zur Arbeitszeit ihr zweijähriges Kind zu betreuen.

Die Jugendämter in Stadt und Kreis fällen dabei Einzelentscheidungen (der TV berichtete).

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Familien lockert die Vorgaben dazu auch in der bevorstehenden achten Woche der Kita-Schließungen nicht: „Wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation, die Kitas sind weiterhin geschlossen und werden nur mit Notgruppen für definierte Personen- und/oder Berufsgruppen betrieben, um der Pandemie entgegenzuwirken“, teilt das Landesamt auf TV-Nachfrage mit. Eltern und sorgeberechtigte Personen müssten die Kinderbetreuung grundsätzlich selbst organisieren. Auf „Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls“ sei dabei von den Jugendämtern Rücksicht zu nehmen bei der Entscheidung, ob ein Kind in die Notbetreuung aufgenommen werde oder nicht.

Das am 30. März erweiterte Infektionsschutzgesetz regelt in Paragraf 56, dass Eltern, die Kinder unter 12 Jahren wegen geschlossener Kitas oder Horte selbst betreuen müssen und deswegen nicht arbeiten können, weiter Lohn erhalten. In den ersten sechs Wochen in vollem Umfang, danach grundsätzlich in Höhe von 67 Prozent des Nettogehalts. Die Lohnfortzahlung setzt voraus, dass die Eltern den Nachweis erbringen, keine „zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen“ zu können. Auch Eltern in so genannten systemrelevanten Berufen – etwa im medizinischen Bereich oder im Lebensmittelhandel – erhalten nicht automatisch einen Notbetreuungsplatz. Wenn einer der beiden Elternteile in einem nicht-systemrelevanten Beruf arbeitet, müssen die Familien ebenfalls ihren Bedarf nachweisen.

Familien fühlen sich teilweise alleine gelassen. „Ich bin Altenpflegerin und damit in einem systemrelevanten Beruf, mein Mann ist Maurer“, berichtet eine Mutter aus dem Raum Trier. Bei der Kita habe sie das Antragsformular ausfüllen wollen, „für den Fall, dass ich mal keine Betreuung habe“, schreibt die Mutter an den TV. Ihr Anliegen sei rundweg abgelehnt worden. Die Notbetreuung „sei nur für Eltern, die beide einen systemrelevanten Beruf ausüben. Des Weiteren sei mein Mann Maurer und aktuell gebe es in der Situation nichts zu mauern“, habe die Kita ihnen mitgeteilt.