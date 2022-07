Erziehung : Staub und Steine auf Spielgelände: Kita Ruwer sieht keine Gefahr für Kinder

Foto: Thorben Behring 7 Bilder Eindrücke vom Gelände der Kita in Trier-Ruwer

Trier-Ruwer Seit 2021 sind die Kinder der Kita St. Clemens in einem Container untergebracht. Das Gelände hält nicht jeder für kindergerecht. Die Kita-Leitung sieht das anders.

Die Aussage ist eindeutig. Alle seien mit dem Gelände zufrieden, sagt Manuela Krüger. Die stellvertretende Standortleiterin der Kita St. Clemens möchte Kritik an ihrem Kita-Gelände nicht gelten lassen. Seit September 2021 bewohnt ein Teil der Kinder der Kita Ruwer ein staubiges Grundstück gegenüber der Grundschule Trier-Ruwer in einem Container.

Ein Vater hat sich an unsere Redaktion gewandt, weil das Gelände aus seiner Sicht nicht kindgerecht sei. Der Platz sei staubig, die Kinder seien deshalb oft verschmutzt und hätten sich bereits an spitzen Steinen verletzt. Auch fehle es an Spielmöglichkeiten. Außerdem: Nach Bauarbeiten sei Erdaushub liegen gelassen worden.

Eine Sprecherin der KiTa gGmbH, der Betriebsträger, sagt auf Nachfrage: „Der Bauarbeitenaushub liegt absichtlich weiterhin im Außengelände. Dies ist eine wunderbare Spiellandschaft für Kinder, in der sie sich kreativ betätigen können.“ Dort werde gegraben, Erde transportiert oder gebaut.

Bislang habe es laut Kita GbmH nur eine Beschwerde gegeben. Ein Kind habe sich an einer Wurzel verletzt. „Direkt im Anschluss wurde die Wurzel von unserem Hausmeister entfernt.“ Es sei zu keinen weiteren Verletzungen gekommen. Behörden hätten das Gelände zudem geprüft und nicht beanstandet. „Ansonsten erhalten wir viel gutes Feedback zum Außengelände. Manche Eltern sind überrascht, mit wie viel Freude die Kinder das Außengelände nutzen.“

Aus Sicht der stellvertretenden Standortleiterin Manuela Krüger würden die Kinder das Gelände gut annehmen. Auf den Vorwurf, der staubige Boden verschmutze die Kinder stark, sagt sie: „Es ist nicht mehr oder weniger als woanders.“ Sie empfiehlt, Kinder grundsätzlich in alten Kleidern in die Kita zu bringen. Verletzungen durch Steine seien ihr nicht bekannt. Was passiere seien „alltägliche Dinge, die überall passieren.“

In dem Container könnten laut Kita GmbH 50 Kinder untergebracht werden. Die Kinder dort sind zwischen 4 und 6 Jahren alt – es handelt sich also um die letzten beiden Jahrgänge vor Einschulung. Die jüngeren Kinder sind derzeit in der Kita Waldrach.