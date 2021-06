Infrastruktur : Kita St. Clemens in Trier-Ruwer wird erweitert

Trier-Ruwer Abriss, Neubau, Sanierung – was im Detail geplant ist und wie lange die Baumaßnahmen dauern sollen.

Der Altbau des Kindergartens St. Clemens in Trier-Ruwer wurde 2015 geräumt wegen Belastung durch Schadstoffe, vor allem Schimmelsporen. Seitdem ist der Großteil der Kinder am Ausweichstandort Waldrach im dortigen ehemaligen Kindergartengebäude untergebracht.

„Aufgrund der Pandemie erfolgt momentan eine Arbeit in abgetrennten Gruppen beziehungsweise Kohorten“, erklärt Sarah Hoffmann vom Träger Katholische Kita GmbH. So soll das Infektionsrisiko möglichst gering gehalten werden. Aktuell sind Bereiche des Kindergartens abgesperrt, Kontakte eingeschränkt. Während des Baus wird der Betrieb teils in das alte Gebäude in Waldrach verlagert.