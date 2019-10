Kommunalpolitik : Kitas: Da rollt eine Kostenlawine auf den Kreis zu

Trier Landrat Günther Schartz spricht von Risiken für den Haushalt 2020. Über einen Antrag der SPD stimmt der Kreistag ein halbes Jahr später ab.

Das Jahresende naht – und damit das Haushaltsjahr 2020. Die Kreisverwaltung erarbeitet derzeit den Etatentwurf. Wie die Zahlen aussehen werden, das steht im Detail noch nicht fest. Klar ist für Landrat Günther Schartz allerdings schon heute: „Es gibt Haushaltsrisiken.” In der Kreistagssitzung am Montagabend nannte der Verwaltungschef das Bundesteilhabegesetz – ein Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht – und das sogenannte Kita-Zukunftsgesetz.

Mehrausgaben des Kreises sind insbesondere bei der Kinderbetreuung zu erwarten. In den Kitas werden ab dem 1. Juli 2021 verbindliche Qualitätsstandards festgelegt. Unter anderem soll es einen Rechtsanspruch auf eine siebenstündige durchgehende Betreuung geben. Da diese über Mittag geht, werden die meisten Kinder auch in den Einrichtungen essen. Das Jugendamt geht von einem Anteil von 90 Prozent aus. Bis 2021 werden wohl etliche Kitas ausgebaut werden müssen – neue Küchen, Mensen und Schlafräume müssen her.