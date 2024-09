Große Events Sie alle kommen nach Trier: Von BAP bis Carolin Kebekus, Bülent Ceylan bis Matthias Reim

Arnd Landwehr freut sich auch, dass die Trierer eine sehr enge Bindung zur Europahalle haben und die Halle weiterhin sehr gut angenommen werde. In der Halle stehen demnächst einige Arbeiten an - zum einen aus Brandschutz-Gründen. Fast eine Million Euro werde laut Nöhl aber auch investiert, um den Innenbereich aufzuwerten. Die Europahalle soll mit einem weiteren Raum noch flexibler genutzt werden können – auch schon (interimsmäßig) mit Blick auf die anstehende Theater-Sanierung. Ausverkauft ist in der Europahalle bereits das Konzert der erfolgreichen Punkrockband Pascow (26. Oktober) – mit PoppConcerts-Chef Oliver Thomé am Schlagzeug. Ebenfalls zu Gast in der Europahalle: Heinz Dudenhöffer, Bülent Ceylan und (traditionell vor Weihnachten) Guildo Horn spielen jeweils an zwei Abenden in Folge. Auch Jimmy Kelly, Götz Alsmann, Max Mutzke, Reinhold Messner, Gregor Gysi und Till Reiners sind angekündigt, dazu Events wie die Tanzsportgala und Movement Art. Im Messepark gastiert ab dem 5. (bis 15.) September der Circus Busch-Roland.