Kulinarik : Kochen als Entspannungsübung

Trier Klaas Michel hat viele Leidenschaften. Unter anderem schreibt der Geschäftsführer der TMVG mbH Büttenreden und Theaterstücke. Im Rahmen eines Kochblogs stellt er außerdem die leckersten Rezepte ins Internet. Wir haben ihn zu Hause besucht.

Klaas Michel sitzt an seinem Esszimmertisch vor einem Bücherregal, das mit dicken Wälzern zum Thema Deutsche Geschichte und Politik gefüllt ist. Im selben Regal steht auch eine stattliche Anzahl an Kochbüchern. „Ich habe immer schon sehr gerne gekocht“, erzählt der 54-jährige Hobbykoch.

Der gebürtige Niedersachse aus Osnabrück hat seinerzeit Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Weil er gleich nach dem Studium keinen Job gefunden habe, sei er als Telefonist in der Anzeigenabteilung beim Trierischen Volksfreund untergekommen, gibt Klaas Michel ehrlich zu. Dort habe er im Laufe der Jahre etliche Abteilungen durchlaufen und während dieser Zeit auch seinen Doktor in Geschichte gemacht. Heute ist er Leiter des zentralen Marketings für die Saarbrücker Zeitung und den Trierischen Volksfreund.

Bereut, in Trier geblieben zu sein, hat er nie. Im Rosa Karneval steht er regelmäßig mit politischen Redebeiträgen in der Bütt und auch einige Theaterstücke aus seiner Feder hat die „Schmit-z-Family“ schon aufgeführt. Eigentlich genug Beschäftigung, sollte man meinen. „Das Kochen nach der Arbeit ist mein Runterkommen“, behauptet Klaas Michel, es sei Entpannung. Dass das nicht jedem einleuchtet, sei ihm klar.

„Mich stört an vielen Kochbüchern, dass Arbeitsschritte vorausgesetzt oder gar nicht erwähnt werden“, erklärt er. Der 54-Jährige legt Wert darauf, dass die Rezepte nicht zu kompliziert und leicht nachzukochen sind. „Es gibt so viele Rezepte, die nicht so viel Aufwand bedürfen, um lecker zu sein“, betont er. Für sich selbst kocht er so gut wie jeden Tag, ein bis zwei Gerichte pro Woche davon landen auf seiner Seite.