Abwasserentsorgung : Symbolischer Start am Sportplatz Schleidweiler für 30 Millionen Euro teures Abwassersystem

Zemmer-Schleidweiler Zemmer, Schleidweiler, Rodt und Daufenbach sollen später an das neue mechanisch-biologische Gruppenklärwerk angeschlossen werden. Für die Bauzeit sind rund fünf Jahre angesetzt.

Eiskalt fegt der Wind übers „Zemmerer Eckchen“ des Sportplatzes Schleidweiler, doch die Stimmung der hier versammelten Damen und Herren ist bestens. Die zwei Bagger der Firma Burger aus Wasserliesch und die von ihnen langgezogenen Grabungen entlang der Straße von Zemmer in Richtung Schleidweiler zeigen, dass hier schon seit Tagen gut „geschafft“ wurde. Nun steckt vor den Maschinen eine Reihe von 14 Spaten im frostharten Boden und wartet auf ihre Nutzer. Eingeladen hat die Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land) zum „Ersten Spatenstich zum Bau des Verbindungssammlers Zemmer-Schleidweiler“. Das klingt für technische Laien nicht gerade prickelnd, aber es ist der symbolische Start für ein 30-Millionen-Projekt der VG Trier-Land. Dazu deren Bürgermeister Michael Holstein zur Begrüßung: „Heute fällt der offizielle Startschuss zur Realisierung der Abwassergruppe Zermmer, die eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre in unserer VG darstellt.“

Dieser symbolische Spatenstich, so Holstein, sei der offizielle Auftakt zum Bau der letzten großen Abwassergruppe in der VG Trier-Land. Die mit rund 30 Millionen Euro veranschlagte neue Abwassergruppe wird laut Holstein die alten Klärwerke in Zemmer und dem Ortsteil Schleidweiler ersetzen sowie die alte Teichanlage von Daufenbach.

Die Anlagen in Zemmer und Schleidweiler sollen in Regenüberlaufbecken umgewandelt werden und in Rodt wird ein neues Überlaufbecken gebaut. Am Standort der heutigen Teichanlage in Daufenbach soll dann als zentrales Gruppenklärwerk für alle vier Orte eine mechanisch-biologische Kläranlage gebaut werden. Zunächst aber stehen nach dem gerade gestarteten ersten Bauabschnitt die weiteren Schritte auf dem Plan. Dies sind der Neubau eines Verbindungssammlers von Schleidweiler nach Daufenbach und die Sanierung des bestehenden Verbindungssammlers von Rodt nach Schleidweiler. Ziel ist der Anschluss aller Orte an das neue Gruppenklärwerk. Holstein: „Der Antrag für das zentrale Klärwerk ist gestellt, wir rechnen im Spätsommer mit der Genehmigung.“