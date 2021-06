Rechtsstreit : Klage gegen Maskenpflicht als unzulässig abgewiesen

Trier Das Verwaltungsgericht Trier hat eine Klage gegen die mittlerweile außer Kraft getretene Anordnung, in Bereichen der Trierer Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, abgewiesen.

Die Stadt Trier hatte in einer Allgemeinverfügung vom 30. Oktober 2020 angeordnet, im öffentlichen Raum in der Fußgängerzone und in einigen angrenzenden Bereichen der Innenstadt ohne Begrenzung auf bestimmte Tage oder Tageszeiten eine Maske zu tragen.