Konzert : Das Ensemble 16 gibt zwei Weihnachtskonzerte

Pluwig/Trier-Ehrang Die Weihnachtskonzerte des Ensemble 16 finden dieses Jahr am Samstag, 14. Dezember, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Pluwig und am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Trier-Ehrang statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red