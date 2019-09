Kolumne : Ich freue mich ...

Klaus Rümmler. Foto: Roland Morgen

„..., weil so viele nette Menschen an meinem Geburtstag an mich gedacht und mir gratuliert haben. Und ich freue mich sehr über meinen drei Enkelkinder Piet, Noah und Livia, die prächtig wachsen und gedeihen.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken