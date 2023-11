Erfolgreicher Unternehmer Der Franz-Weissebach-Preis der Trierer Prinzenzunft geht an Klaus Tonkaboni

Der mit 500 Euro dotierte Preis wird seit 1988 jährlich von der Prinzenzunft der Stadt Trier an eine Persönlichkeit aus der Region verliehen, die sich in besonderem Maße für Trierer Belange engagiert und Humor mit sozialem Engagement verbindet. Coronabedingt wurde der Preis zuletzt im Jahr 2019 an Ulrich Krugmann verliehen, der, wie es die Tradition vorsieht, auch die Laudatio auf den neuen Preisträger hielt.