Kultur : Klaviermusik von und für jedermann

Info

(bec) Wie kann die gerade während der Corona-Pandemie arg gebeutelte Kulturszene künftig bestehen? Die Kulturkarawane um Geschäftsführer Jochen Leuf hat dazu die Kulturschwärmer Community gegründet. Dort können Kulturfreunde auf verschiedene Weise helfen: mit einer monatlichen Spende, als Helfer bei Veranstaltungen oder mit eigenen Visionen und Ideen, die dann möglicherweise professionell umgesetzt werden. Die Kulturkarawane verfolgt damit auch einen hohen ideellen Anspruch. So schreibt sie an ihre zukünftigen Unterstützer: „Du bist Teil einer solidarischen Gemeinschaft, die nichts weniger will, als die Welt für alle etwas besser zu machen.“ Zudem sollen die kulturelle Vielfalt erhalten und die Künstler frei in ihrem Tun bleiben. Außerdem sollen Menschen Zugang zur Kultur bekommen, denen sie sonst vielleicht verwehrt bliebe.

Infos: www.kultur-karawane.de/kulturschwaermer