Konzert : Klavierwerke von Chopin in Trier

Trier Das Freitagskonzert mit der polnischen Pianistin Aleksandra Mikulska am 6. Dezember um 20 Uhr im Museum am Dom in Trier steht unter dem Titel „Ein Gespräch mit Chopin“. Karten gibt es im Museum oder an der Abendkasse.