Basar : Kleider- und Spielzeugbasar in Trier-Biewer

Trier Der Förderverein Kita St. Jakobus und der Eltern-und Förderverein der Grundschule am Biewerbach Trier lädt am Samstag, 14. März, von 13 bis 16 Uhr zum Kleider- und Spielzeugbasar in der Mehrzweckhalle Trier Biewer, „Auf der Kipp” (Zugang Donaustraße) ein.