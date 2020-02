Kleidermarkt : Kleider- und Spielzeugmarkt rund um Baby und Kind in Gutweiler

Gutweiler Der Förderverein „Freunde und Förderer der Kita Rasselbande Gutweiler“ veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss am Samstag, 14. März, 11 bis 13 Uhr in der Altenberghalle in Gutweiler (neben dem Sportplatz) seinen traditionellen Kleider- und Spielzeugmarkt.



Angeboten werden Erstlingsausstattung, Umstands-, Baby- und Kinderkleidung/Jugendkleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Kuchen, Würstchen und Getränke runden den Besuch des Kleidermarktes ab.