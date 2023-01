Dialoge raten : Wie sich die neunjährige Marie aus Trier bei der ARD-Show Klein gegen Groß geschlagen hat

Trier/Berlin Eine Viertklässlerin aus Trier hat am Samstagabend die Fernsehzuschauer begeistert. Im Duell mit der Schauspielerin und Kinderbuchautorin Diana Amft hat sie bewiesen, wie gut sie sich mit Kinderliteratur auskennt. Und ja: Es war spannend.

Marie Wustrau (9) aus Trier macht am Samstagabend bei der ARD-Show „Klein gegen Groß“ mit Promis wie Tennisstar Angelique Kerber, Schauspieler Heino Ferch oder Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger gleich den Anfang. Ihr Duell ist nach dreieinhalb Minuten um 20.19 an der Reihe. Ihre Gegnerin: Diana Amft, Schauspielerin und Kinderbuchautorin („Die kleine Spinne widerlich“). Die Aufgabe: Kinderbücher anhand eines einzelnen Dialogs erkennen. Wer schafft das öfter?

Und die Neunjährige hat sich in der ARD-Show „Klein gegen Groß“, die am Samstagabend zur Prime Time um 20.15 Uhr übertragen wurde, fantastisch geschlagen. Von den regulären vier Kinderbuchdialogen hat sie drei einwandfrei korrekt zugeordnet. Beim vierten Dialog stolpert sie. „Wann das war? Unser letztes Mal?“, liest du Mont. „Na, das habe ich doch gesagt. In der Erdmännchenfestung.“ Farooq: „Ich habe nicht gefragt: Wo? Ich habe gefragt: Wann?“ Du Mont: „Wo und wann ist in diesem Fall genau dasselbe.“ Marie schießt los: „Das ist „Der kleine König Kalle Wirsch“ von Tilde Michels. Und es sprechen Kalle Wirsch und...“ Pflaume unterbricht: „Du bist ja eine richtige Drama-Queen, Marie. Die Figuren sind? Musst du wirklich passen? Kalle Wirsch und ...“ Maries Konkurrentin, die Kinderbuchautorin und Schauspielerin Diana Amft (47) steigt zu: „Jenny.“ Danach löst die Prominente auch noch einen Dialog aus Oliver Twist von Charles Dickens richtig auf. Gleichstand!

Marie aus Trier gewinnt gegen Diana Amft

Am Ende beim Auftritt aller Beteiligten steht Marie noch einmal in der Mitte der Kinder direkt vor Moderator Kai Pflaume. Schauspieler Heino Ferch hat am häufigsten den richtigen Sieger vorausgesagt. Er spendet das Preisgeld von 30.000 Euro an ein Kinderhospiz am Ammersee.