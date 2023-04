Flugplatz Trier-Föhren „Kleine Auszeit“: So waren die Rundflüge für krebskranke Kinder

„Ich kann ein Flugzeug lenken, ich schaffe das. Jetzt kann ich alles schaffen“, sagt der neunjährige Henry, als er aus dem Flugzeug steigt und strahlt. Rundum sieht man entspannte Gesichter, lachende Kinder. Es duftet am Flugplatz Föhren nach Stockbrot, das über offenem Feuer gebacken wird. Selbstgebackene Pizzen, Würstchen vom Grill, jede Menge Kuchen sind die kleinen kulinarischen Highlights. In der Halle wird an Nistkästen gehobelt, die Kinder rennen und spielen, die Erwachsenen sehen entspannt aus. Die „kleinen Tanzmäuse“ aus Schweich haben gerade ihren Auftritt beendet.