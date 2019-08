Kurs : Kleine Entdecker in der Trierer Natur

Trier Die Katholische Familienbildungsstätte Remise in Trier-Quint bietet einen Kurs für „Kleine Entdecker in der Natur“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Psychomotorik ist ein ganzheitliches Bewegungskonzept. Gemeinsam mit Mama, Papa, Oma oder Opa entdecken Kinder im Alter von 16 bis 22 Monaten die Natur und kommen in Bewegung. Sie erleben Wald und Feld mit allen Sinnen. Je nach Jahreszeit wird die Natur beim Spielen und Klettern entdeckt. Drinnen werden Fingerspiele und einfache Lieder sowie Bewegungsspiele kennengelernt, Bewegungslandschaften erobert, neue Spielmöglichkeiten und Materialien ausprobiert, Wahrnehmungs- und Sinneserfahrungen gesammelt und es wird gebastelt und gemalt.

Zur Ausrüstung in der Natur gehören dem Wetter entsprechende Kleidung, Getränk und eventuell ein Buggy. Für die Teilnahme im Raum sollten für die Kinder und die Erwachsenen Anti-Rutschsocken und ein Getränk mitgebracht werden.

Termine: jeweils mittwochs, ab 14. August, 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr, oder donnerstags, ab 15. August, 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Gebühr: 48 Euro.