Mutmacher : Solidarität per Bierdeckel

Der symbolische Bierdeckel zum Ausschneiden. Foto: Grüne Trier

Trier Kleine Spenden sollen zumindest symbolisch die Kultur- und Gastroszene Triers unterstützen.

Kreuzchen, Striche und Zahlen zieren normalerweise die Bierdeckel in Kneipen. Doch im Moment bleiben sie unbeschrieben. Das soll sich ändern, denn der Trierer Corona-Soli soll mit einem symbolischen Bierdeckel den Zusammenhalt der Menschen mit den Gastronomie- und Kulturangeboten der Stadt darstellen. Die Idee dahinter: An einem „normalen“ Tag hätte ein Kunde einen bestimmten Betrag in einem jetzt geschlossenen Betrieb ausgegeben. Sei es das Bier zum Feierabend, ein Essen mit Freunden oder ein Theater- oder Kinobesuch am Wochenende. Warum also nicht trotzdem etwas bezahlen? Ein virtueller Konsum, aber reales Geld, das ohne Spendenquittung direkt an das jeweilige Unternehmen geht.

Zur Frage, wie die Unterstützung beim jeweiligen Empfänger ankommt, benennen die Grünen, Initiatoren des Corona-Solis, gleich mehrere Möglichkeiten: eine Geldsendung per Post, ein Umschlag, der in den Briefkasten direkt eingeworfen werde. Oder einfach einen Betrag per Banküberweisung verschicken. Die Daten dafür seien bei den meisten Unternehmen auf der Webseite zu finden. Viele Betriebe bevorzugen an der Stelle den Weg über die Bank – oder haben bereits ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet, wie etwa Lucky’s Luke.

Info So kommt der Hilferuf der Gastronomen an Mit einem offenen Brief hat Eric Naunheim sich gemeinsam mit 23 anderen Gastronomen an den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe gewandt, um auf die existenzbedrohende Situation der Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe aufmerksam zu machen und um Hilfe zu bitten. Leibe reagierte da­rauf rasch mit einer Antwort: Neben finanziellem Entgegenkommen, etwa durch Stundung von Gewerbesteuern, wird er sich in den kommenden Tagen auch auf Landesebene für Hilfsmaßnahmen einsetzen. Am Telefon berichtet Naunheim, dass die Rückmeldung von weiteren Kollegen auf den Brief sehr positiv waren. „Wir haben leider nicht alle Trierer Gastronomen erreichen können, bevor wir das Schreiben veröffentlicht haben. Aber ich würde schon sagen, dass inzwischen 90 bis 95 Prozent der Betriebe dahinter stehen.“ Dabei gehe es ihm vor allem um die kleinen Unternehmen - aber auch um die Zulieferer oder Geschäfte allgemein. Noch gebe es keinen Termin für ein Gespräch. Die Zuversicht, dass der Hilferuf ein Ergebnis hervorbringen wird, ist jedoch groß. Vor allem appelliert Naunheim an die Kunden: „Kauft jetzt nicht online ein – wartet mit nicht zwingend notwendigen Einkäufen, bis die Geschäfte wieder geöffnet sind! Damit die Trierer Innenstadt nach der Krise nicht ausstirbt.“

Derzeit sei man dabei herauszufinden, wie die rechtliche Lage hier aussehe, erzählt Jens Buchner, Leiter des Wahlkreisbüros von Corinna Rüffer. Hilfreich wäre es, wenn Finanzbehörden zeitnah eine entsprechende Art Anleitung herausgeben würden, wie private Unterstützungsaktionen für Künstler und Gastronomen – auch über Internetplattformen – finanzrechtlich gehandhabt werden. „Momentan stochern wir da im Nebel, wie in vielen Angelegenheiten.“ Schließlich solle den Betrieben durch die Hilfe kein Nachteil entstehen.

Weiterhin sei es wichtig, dass die Politik die Kultur und Gastronomie unterstützt. „Mit der Idee möchten wir vor allem gegen die Ohnmacht ankämpfen, die viele in dieser Situation ergreift“, sagt Jens Buchner. Als Gegenmittel soll dieses solidarische Handeln dienen.

Eingeklinkt hat sich jetzt auch der Verein Games Ahead. Zwölf Start-ups aus dem Bereich Informatik und Spieleentwicklung sind gerade dabei, eine virtuelle Plattform für Gutscheine zu entwickeln, so dass man sich auch vom heimischen Sofa aus solidarisch zeigen kann.