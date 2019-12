Kostenpflichtiger Inhalt: Versorgung : Neweler auch mit 800 Quadratmetern zufrieden

Supermarkt in Newel. Foto: TV/Schramm, Johannes

Kordel/Newel Ohne großes Konzept kein großer Supermarkt. Dann tut es auch eine Nummer kleiner, haben sich die Einwohner der Ortsgemeinde gesagt,

Es ist schon einige Sitzungen her, dass der Verbandsgemeinderat Trier-Land den Auftrag für ein Einzelhandelskonzept in Auftrag gegeben hat. Ergebnisse sollten laut Bürgermeister Michael Holstein nach dem Sommer diskutiert werden. Auch für die Sitzung des Verbandsgemeinderats am Mittwoch, 17 Uhr, Bürgerhaus Kordel, steht das Gutachten nicht auf der Tagesordnung. Trotz der bemerkenswert langen langen Zeit zwischen Auftragsvergabe und öffentlicher Diskussion über das Gutachten, können zumindest die Neweler dem Papier wohl etwas gelassener entgegenblicken.

Nach Auskunft des ersten Beigeordneten Volker Brunke ist man inzwischen in dieser Mehrortgemeinde einen entscheidenden Schritt weiter. Bereits seit 2014 wird der Bau eines neuen Supermarkts in Newel unweit der B 51 diskutiert. Das infrage kommende Grundstück liegt laut Brunke in einem genehmigten Flächennutzungsplan-Gebiet. „Als Investor steht die WGD Immobilien GmbH aus Darmstadt und als Betreiber die Edeka Südwest zur Verfügung“, sagt er.

Die WGD Immobilien GmbH war bereits beim Bau des Supermarkts in Kordel aktiv. Inzwischen habe der Landesbetrieb Mobilität einer weniger aufwändigen Anbindung eines kleineren Supermarkts an die Landesstraße zugestimmt. Brunke: „Vor diesem Hintergrund hat sowohl der Investor WGD-Immobilien GmbH als auch Edeka-Südwest ihre bisherige Strategie, einen großflächigen Lebensmittelmarkt anzusiedeln, geändert und ist bereit, einen Lebensmittelmarkt in der Größe von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche zu bauen.“

Solche Märkte sind auch in Grundzentren wie Newel erlaubt und können laut Ortsgemeinde auch ohne Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde gebaut werden. Dieses Konzept ist notwendig beim Bau von Märkten mit mehr als 1200 Quadratmetern.