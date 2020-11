Umdenken für Klimaschutz : Nächtliche Aktion - Plötzlich hängen Banner in der Trierer Innenstadt

Trier Wo kommen die Banner in der Trierer Innenstadt her? Wir haben nachgehakt:

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Klimaaktivisten Banner und Transparente an den Querseilen in der Innenstadt aufgehängt. In einer MItteilung bekennt sich die Klima- und Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion zu der auffälligen Aktion.