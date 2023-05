Nach 2021 die zweite Auflage Was passiert eigentlich beim Klimacamp an der Konstantinbasilika?

Nach 2021 findet derzeit das zweite Klimacamp in Trier statt. Vor zwei Jahren haben die Protestierenden noch auf dem Domfreihof gezeltet, dieses Jahr haben sie ihr Lager vor der Konstantinbasilika aufgeschlagen. Eine der Organisatorinnen des Projektes, die namentlich nicht genannt werden will, ist zuversichtlich: „Wir haben mit dem Start am Pfingstwochenende einen tollen Termin gefunden, es kommen viele Menschen und das Wetter ist super.“