Aktion gegen SUV : Klimaschutz-Aktivisten demonstrieren bei Trierer Autohaus

Trier Die Gruppe Extinction Rebellion hat am Samstagmittag in Trier-Euren für eine klimafreundliche Mobilitätswende demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen Autos mit hohem Spritverbrauch und Co2-Ausstoß.

Für die Aktion am Samstagmittag hatten sich die Aktivisten das Mercedes-Autohaus in Trier-Euren als Zielobjekt ausgesucht. Dort wollten sie nach eigenen Angaben Flagge zeigen für einen Wandel der Mobilität zur Rettung des Weltklimas. Die vier Aktivisten protestierten vor dem Autohaus, nach einer Stunde war die Aktion beendet.

In diesem Jahr hatte die Gruppe Extinction Rebellion Trier bereits die Burger-King-Filiale in der Simeonstraße und die Tiefgarage am Viehmarkt blockiert. Vor einer Woche hingen die Aktivisten Banner und Transparente an Querseilen in der Trierer Innenstadt mit Parolen wie „Grünflächen statt Parkplätze“ auf. Konkrete strafrechtliche Konsequenzen blieben bisher aus.