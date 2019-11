Gesundheitswesen : Ein Manager, der aus freien Stücken geht

Trier Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Trier verabschiedet Geschäftsführer Jörg Mehr – und weint ihm viele Tränen nach.

Schauplatz des offiziellen Akts mit rund 60 geladenen Gästen: der Römersaal der benachbarten Vereinigten Hospitien. „Bei uns ist immer was los. Alle Räume sind belegt“, erklärte Klinikum-Aufsichtsratschefin Schwester Elisabeth Mues. Was als ein weiterer Beleg für das Wirken des scheidenden Managers gewertet werden darf. Zwölf Jahre stand der aus dem saarländischen Wadern stammende Diplom-Kaufmann in Mutterhaus-Diensten; seit 2011 fungierte er als kaufmännischer Geschäftsführer. Seither wuchs die Zahl der Mitarbeiter um mehr als 1000 auf 2700, die der Betten um 364 auf 1000 und die der Standorte von einem auf drei: Zum Klinikum Mutterhaus gehören heute das ehemalige evangelische Elisabeth-Krankenhaus (Trier-Nord) und das frühere Marienkrankenhaus in Ehrang.