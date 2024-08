Ende 2026 sollen die Türen öffnen Mutterhaus plant Millionen-Projekt am Viehmarkt: Was genau geplant ist

Donnerstagmorgen in der Trierer Innenstadt, kurz vor neun. Vorne am Handwerkerbrunnen in der Fahrstraße, der Verbindung zwischen Viehmarkt und Neustraße, stehen zwei ältere Damen. Die eine mit Einkaufstrolley, die andere mit Handtasche. Ihr Thema: Leerstand in der City. Hier was dicht, da was zu. Schlimm, sei das, findet die Frau mit Trolley. Werde auch immer schlimmer, findet die Frau mit Handtasche. Kopfschütteln ... Wenn die beiden Damen wüssten, dass sich das mit dem Leerstand in der Innenstadt schon bald bessern könnte – zumindest am Viehmarkt, zumindest ein wenig.