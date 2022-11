Corona : Ganz richtig ist so einfach

Ganz richtig ist so einfach

Trier Wie Klinikclown und Pflegeschüler des Klinikums Mutterhaus mit einem Augenzwinkern auf Corona-Schutzmaßnahmen aufmerksam machen.

Unter dem Motto „Fast richtig ist ganz verkehrt“ und dem Gegenspieler „Ganz richtig ist so einfach“ zeigen Klinikclown Henning Leidinger und Pflegeschüler der Karl Borromäus Schule am Klinikum Mutterhaus Beispiele für übertrieben falsche und richtige Handhabung der Hygienemaßnahmen auf acht Kampagnenmotiven. Ziel ist es, in der derzeitigen Corona-Herbstwelle für wirkungsvolle Maßnahmen auf humorvolle Art und Weise neu zu sensibilisieren.