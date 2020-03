Gesundheit : Klinikum Mutterhaus verlegt Geburtshilfe von Trier-Ehrang nach Mitte

Trier Wie das Klinikum Mutterhaus mitteilt, sollen junge Mütter und gynäkologische Patientinnen ab dem 6. April nur noch am Standort Mitte in der Trierer Feldstraße behandelt werden. Grund sei eine anzunehmende Zunahme von Covid-19-Patienten.

Geschäftsführung und verantwortliche Ärzte weisen darauf hin, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und wahrscheinlichen Zunahme an Covid-19-Patienten Kräfte gebündelt werden müssten. Das bedeute, dass in den Kliniken Schwerpunkte gebildet und Patientenströme gezielt gelenkt werden müssten. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber gemeinsam beschlossen, dass junge Mütter und gynäkologische Patientinnen im Sinne der Patientensicherheit ab dem 6. April nur noch am Standort Mitte in der Feldstraße behandelt werden sollen. Pflegedirektor Stephan Lutz: „So wird die beste und sicherste Versorgung unserer Patientinnen und Neugeborenen durch das gesamte Team gewährleistet.“