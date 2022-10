Studium : Uni Trier: Pflege-Studierende trainieren an Puppen

Info

Interessierte können sich für zwei Studiengänge im Bereich der Klinischen Pflege einschreiben. Den Bachelor of Science „Klinische Pflege” gibt es für Abiturienten und in verkürzter Form auch für beruflich Qualifizierte. Das gesamte Bachelorstudium dauert ohne die berufliche Verkürzung sieben Semester und ermöglicht den Abschluss „Bachelor of Science“ und gleichzeitig die Pflegefachfrau/den Pflegefachmann. Die theoretischen Teile des Studiums werden durch Praktika und das Trainig im Skills Lab ergänzt. Außerdem bietet die Universität Trier den Master of Science „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung” an. Bewerber sollten über Englischkenntnisse verfügen und ein Interesse für Medizin sowie Empathiefähigkeit mitbringen. Fragen zum Bachelorstudium beantwortet die Studiengangskoordination: 0651/201-4314, E-Mail an schmaehler@uni-trier.de

Für den Masterstudiengang ist Melanie Messer per E-Mail an messer@uni-trier.de zu erreichen.