Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung in Trier

Die Vorbereitungen für den Baustart am Kloster Olewig haben begonnen. Zunächst wird eine Zufahrt angelegt, weshalb die Riesling-Weinstraße eingeengt werden muss. Foto: Rainer Neubert

Trier-Olewig Vor dem Beginn der Arbeiten auf dem Klostergelände wird die Zufahrt angelegt.

Mehr als 90 neue Wohnungen sollen ab diesem Jahr auf dem Klostergelände in Trier-Olewig entstehen. Bauherr ist die Firmengruppe Eifel-Haus, die das 11 500 Quadratmeter großen Areal mit dem denkmalgechützten Gebäude im Herbst 2018 für 1,8 Millionen Euro von der Stadt gekauft hatte. Am Montag haben nun die Arbeiten begonnen, um das Baugrundstück an die Riesling-Weinstraße anzubinden.