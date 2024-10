Finalistin der Wahl zur Deutschen Weinkönigin Begeisterter Empfang für Marie-Sophie Schwarz in Klüsserath

Begeisterter Empfang in der alten Ökonomie in Klüsserath für Marie-Sophie Schwarz am Sonntagabend. Die Ortsgemeinde Klüsserath ehrte die Finalistin der Wahl zur Deutschen Weinkönigin mit einem offiziellen Empfang, zu dem zahlreiche Fans, Bürger aus der Gemeinde sowie Vertreter aus der Politik der Verbandsgemeinde Schweich gekommen waren.