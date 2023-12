Jahreswechsel Große Nachfrage nach Knaller und Raketen – Hier gibt es Böllerverbote in der Region

Bereits kurz nach Beginn des Feuerwerksverkaufs am Donnerstag sind viele Regale in Trierer Supermärkten fast leer: Nur noch ein paar Restbestände mit Raketen, Feuerwerksbatterien und Knallern sind am Mittag vorhanden. Kunden, die sich jetzt erst mit der Pyrotechnik für Silvester eindecken wollen, schauen ungläubig auf die halb leeren Regale. Weil Silvester dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, endet der Böllerverkauf bereits am Samstag.